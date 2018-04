Ferrer corre como louco e vence Nadal em Xangai Depois de Roger Federer, Rafael Nadal também foi surpreendido na Masters Cup de Xangai. Nenhum dos dois está desclassificado ainda, mas a situação incomoda. O número 2 do mundo foi traído pela garra e disposição física do rival, David Ferrer, que venceu por 4/6, 6/4 e 6/3. ''''Ferrer jogou com inacreditável confiança'''', disse Nadal. ''''Sua movimentação... Correu como um louco. Só tenho elogios a ele.'''' O resultado acabou com as esperanças de Novak Djokovic, eliminado ao sofrer a segunda derrota, agora para Richard Gasquet, por 6/4 e 6/2. No Grupo Ouro, Ferrer já está na semifinal. Nadal ainda tem chance, mas terá de vencer Djokovic. Gasquet - uma vitória e uma derrota - joga com Ferrer.No Vermelho, Federer desafia Nikolay Davydenko e Andy Roddick, Fernando Gonzalez.