Ferrer e Coria se classificam no Torneio de Barcelona Pela segunda fase do Torneio Internacional de Barcelona, que distribui cerca de 850 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista espanhol David Ferrer derrotou nesta terça-feira o escocês Andy Murray por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4)e 6/1. A vitória garantiu a Ferrer uma das vagas à oitava-de-final da competição. "Estava mal, por isso tive que lutar muito. Estou contente e espero melhorar", explicou o espanhol, que precisou de mais de duas horas e meia para passar pelo tenista escocês. Já o Argentino Guillermo Coria, número nove do mundo, também garantiu vaga à oitava-de-final ao passar pelo espanhol Galo Blanco por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/0 e 6/2. Em outro jogo, o espanhol Nicolas Almagro passou pelo francês Gael Monfils por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Na última partida desta terça pela segunda fase, o suíço Stanislas Wawrinka derrotou o russo Teimuraz Gabashvili por 2 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4.