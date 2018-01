Ferrer elimina Roddick e está na semifinal O espanhol David Ferrer frustrou a torcida norte-americana e eliminou o anfitrião Andy Roddick nas quartas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. A vitória foi por 2 sets 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Roddick, quarto colocado no ranking mundial, era considerado favorito para enfrentar o melhor do mundo, Roger Federer, na semifinal - o suíço enfrenta o norte-americano James Blake logo mais, no último jogo pelas quartas-de-final. No entanto, ele foi surpreendido pelo estilo raçudo do espanhol e pelo excesso de erros não forçados: 47, mais que o dobro do rival. Ferrer completa 24 anos neste domingo e é o 11.º do mundo. Tem apenas um título de simples na carreira e seu melhor resultado neste ano até o momento foi ter chegado às quartas-de-final do Torneio de Auckland, na Austrália, em janeiro.