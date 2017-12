Ferrero e Baghdatis estréiam com vitória na Holanda O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero derrotou neste domingo o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, pela primeira rodada do Torneio de Hertogenbosch, evento que distribui cerca de US$ 300 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Cabeça-de-chave número sete, Ferrero não teve problemas para fechar o primeiro set em 6/4. No entanto, o espanhol foi surpreendido no segundo e perdeu por 6/3. Mas, Ferrero acabou se recuperando e fechou o terceiro set facilmente, por 6/2. Em outro jogo, o cipriota Marcos Baghdatis derrotou o checo Ivo Minar por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5. Já o austríaco Jürgen Melzer não teve problemas para passar pelo luxemburguês Gilles Müller por 2 a 0, com duplos 6/2.