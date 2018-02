Ferrero estréia com vitória no ATP de Buenos Aires O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero (18.º no ranking) estreou nesta segunda-feira com vitória no ATP de Buenos Aires. Ele venceu o argentino Juan Martín del Potro (que tem 17 anos e ainda é juvenil) por 6/2, 4/6 e 6/4. Com isso, está classificado para a segunda fase. Nos outros jogos já realizados, Boris Pashanski (SEM) venceu Juan Pablo Brzezicki (ARG), por 6/4, 5/7 e 7/5. Já Tomas Behrend (ALE) venceu Carlos Berlocq (ARG), por 7/6 e 6/4. A competição distribui US$ 425 mil em prêmios e não contará com o favorito David Nalbandian, que está com uma lesão no abdome e desistiu, assim como o atual campeão, Gastón Gaudio, que tem problemas no ombro direito.