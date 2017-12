Ferrero vence e elimina último alemão em Hamburgo O espanhol Juan Carlos Ferrero venceu o alemão Rainer Schüttler por 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/2), e acabou, na segunda rodada, com a representação da casa no Masters Series de Hamburgo. Pela manhã, Bjorn Phau havia perdido para o checo Radek Stepanek, e Nicolas Kiefer, que era o cabeça-de-chave número 9, caiu diante do bielo-russo Max Mirnyi por 2 a 0 (6/2 e 6/2). Os tenistas argentinos também se deram mal na manhã desta quarta-feira no Masters Series alemão. Gaston Gaudio, sexto cabeça-de-chave, caiu em três sets diante do francês Gilles Simon, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, enquanto Juan Monaco perdeu para o sueco Robin Soderling por 2 a 0, com um duplo 6/4. Em outros jogos, o espanhol Fernando Verdasco venceu o sérvio Novak Djokovic por 2 a 0 (6/4 e 6/3), enquanto seu compatriota Guillermo García-López caiu diante do croata Mario Ancic por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/0).