Festa brasileira no vôlei de praia Três duplas brasileiras venceram seus dois jogos no torneio feminino e conseguiram a classificação antecipada para a próxima fase da etapa suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Gstaad: Sandra/Ana Paula, Adriana Behar/Shelda, e Alexandra/Tatiana avançaram na competição - a segunda etapa do circuito mundial. As pentacampeãs mundiais Adriana Behar e Shelda venceram as duas partidas que disputaram e assumiram a liderança do grupo C, com quatro pontos. Nesta sexta-feira jogarão contra as canadenses Dumont/Martin para garantir a primeira colocação no grupo. Nas três edições do Circuito Mundial realizadas em Gstaad, Adriana e Shelda tiveram excelentes colocações. Em 2000 e 2001 ficaram com o título e em 2002 com o vice-campeonato. As campeãs da etapa passada, em Rhodes, na Grécia, Sandra e Ana Paula, só precisaram de uma hora para se classificar para a próxima fase. No primeiro jogo, superaram as cubanas Larrea Peraza e Fernández Grasset por 2 a 0 (21/16 e 21/15), em 35 minutos. Depois, derrotaram as chinesas Wang e Ji por 2 a 0 (21/7 e 21/12) em apenas 26 minutos. Alexandra e Tatiana começaram vencendo de virada Mason e DeNecochea, dos Estados Unidos, por 2 a 1 (18/21, 21/19 e 15/10), em jogo que durou 56 minutos. Depois derrotaram as italianas Perrotta e Gattelli por 2 a 0 (21/17 e 21/15) em 43 minutos.