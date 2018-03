Festa de arromba marca a despedida de Guga

Gustavo Kuerten comemorou anteontem sua despedida das quadras em grande estilo. Num dos endereços mais nobres de Paris, a boate Vip Room, na avenida Champs Ellysée, tendo como pano de fundo o Arco do Triunfo, celebrou com grande festa o encerramento de sua carreira. Reuniu familiares, amigos e tenistas para marcar sua última participação no torneio de Roland Garros. Guga ainda tem um compromisso em quadra, marcado para hoje às 11 horas (de Brasília). Ao lado do francês Sebastien Grosjean joga na chave de dupla diante dos franceses Nicolas Mahut e Julien Benneteau. A festa teve a presença de muita gente do convívio de Guga nesses vários anos de Roland Garros, como a cantora Kátia e o músico Marcelo, ambos parceiros dos tempos em que o tenista festejava suas vitórias no restaurante típico brasileiro ''Terra Samba''. Hoje o estabelecimento já fechou suas portas. Com profissionais tomando conta do som, Guga animou-se a também tocar. Primeiro contrabaixo, depois violão. Foi aplaudido com entusiasmo. Apesar de ser iniciativa do tenista, a festa ganhou tom oficial quando chegou à boate o presidente da Federação Francesa de Tênis, Christian Bimes. Vários jogadores franceses compareceram: Grosjean, Richard Gasquet e até a ex-companheira de título de Roland Garros Mary Pierce. QUASE LÁ Em mais de três horas de jogo, Marcos Daniel fez tudo o que pôde para tentar selar sua vaga na Olimpíada. Com a vitória na primeira rodada de Roland Garros sobre Juan Carlos Ferreiro, abriu as portas para Pequim, mas, se tivesse vencido ontem o austríaco Jurgen Melzer, seu lugar estaria 100% garantido. Não deu. Perdeu por 3 sets a 2 - 4/6, 6/3, 2/6, 6/3 e 6/4. Assim, Daniel mantém seus planos de jogar na próxima semana na Alemanha para tentar acumular mais alguns pontos e baixar sua colocação no ranking (79º lugar). O torneio olímpico de Pequim vai tomar como base a lista de classificação do ranking no dia 9 de junho. Nas duplas, André Sá e Marcelo Melo venceram na estréia os italianos Simone Bolelli e Andreas Seppi por 4/6, 6/3 e 6/2. Entre os favoritos, Roger Federer tomou um susto ao perder o primeiro set no tie break para o espanhol Albert Montañes, mas depois acordou e venceu por 6/7 (5/7), 6/1, 6/0 e 6/4. Rafael Nadal eliminou Nicolas Devilder por 6/4, 6/0 e 6/1.