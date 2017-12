Festa do Peão terá hipismo clássico A Federação Paulista de Hipismo realizará, pelo segundo ano consecutivo, uma prova de hipismo clássico, na modalidade salto, na 46.ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, 26, às 12 horas, na arena principal do evento. A iniciativa da FPH visa conquistar o público para o espetáculo do hipismo clássico, realizado em clubes hípicos. O torneio terá a participação dos principais cavaleiros brasileiros nas provas com obstáculos a até 1,30 metros de altura, como Vítor Alves Teixeira, César Almeida, José Roberto Reynoso Fernades, Elizabeth Assaf, Alberto Mulaert e Caio Sérgio de Carvalho. O concurso oferece um automóvel de premiação para o primeiro colocado. Um apresentador vai explicar os regulamentos do esporte, durante os percursos, para facilitar o entendimento de um público que não está habituado ao hipismo clássico.