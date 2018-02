Festa em Turim encerra os Jogos de Inverno Uma grande festa em Turim, na Itália, encerrou a 20ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Cerca de 35 mil pessoas estiveram no estádio para acompanhar a despedida dos mais de 2,5 mil atletas, de 85 países diferentes, que disputaram as competições nas duas últimas semanas. A delegação brasileira também esteve na cerimônia de encerramento. Com 9 atletas, o Brasil conseguiu o seu melhor resultado na história dos Jogos de Inverno. Foi o 9º lugar de Isabel Clark no snowboard. Além disso, o País teve participantes no esqui alpino, cross country e bobsled. O tema da festa de encerramento foi o carnaval ao estilo italiano, sem samba, mas cheio de fantasia e animação. E o show de fogos de artifício marcou o fim dos Jogos. A Alemanha foi a grande vencedora dos Jogos em Turim, com 29 medalhas conquistadas no total, sendo 11 de ouro, 12 de prata e 6 de bronze. A próxima edição dos Jogos de Inverno será na cidade de Vancouver, no Canadá, daqui a 4 anos.