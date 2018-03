Festa marcada pela elegância e clima de abertura Elegantes chapéus roubaram a cena da festa de ontem no Jockey Clube de São Paulo e até valeram uma competição à parte: a eleição da mulher mais bem vestida do evento. Mas tal charme só foi visto nas salas reservadas aos convidados VIPs - um público bem arrumado, mas sem a pompa dos chapéus ocupou as arquibancadas do hipódromo. Para o presidente do Jockey, Márcio Toledo, a festa resgata o glamour de antigamente, mas, por outro lado, traz a presença popular. "Esse é o resultado de um trabalho de abertura do Jockey, que não é mais apenas um clube fechado, mas um espaço de entretenimento e lazer de toda a cidade", afirmou. Entre os convidados ilustres estava o ex-governador Geraldo Alckmin, acompanhada da esposa, Lu Alckmin. "O Jockey é um ponto turístico importantíssimo de São Paulo", observou. "Estou muito contente de poder participar dessa festa bonita, com um público tão animado."