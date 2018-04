Festa no Canindé e muita tristeza em Jundiaí

Tristeza, resignação, expectativa, susto, alegria, muita alegria. O Brasileiro da Série B terminou ontem com muita emoção, selou a derrocada do Paulista de Jundiaí, que foi mesmo parar na Série C ao levar de 5 a 2 do Ipatinga, e proporcionou grandes festas. Uma delas aconteceu no Canindé, com torcedores da Portuguesa comemorando a já garantida volta à elite. A outra, no Estádio do Arruda, no Recife, foi dos jogadores do Coritiba, que no último minuto garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz e o merecido título. Merecido também foi o destino do Paulista, que jamais jogou bem ao longo da competição e que havia chegado à última rodada precisando de combinação improvável de resultados. Porém, nem a sua parte do time de Jundiaí fez. Saiu na frente, é verdade, com gol de Dema, aos 24 minutos. Levou o empate aos 32 e tomou novamente a dianteira dez minutos depois (Gilsinho marcou). Depois, o Paulista assistiu a um show de Alessandro - artilheiro da Série B, com 25 gols -, que empatou aos 44 minutos e marcou mais três vezes na etapa final (aos 13, 17 e 29 minutos) e garantiu a goleada mineira. Então, só restou ao Paulista pedir desculpas. "Como representante dos jogadores e líder dessa equipe, quero me desculpar com os torcedores??, declarou o técnico Marcus Vinícius. O goleiro Vitor foi direto ao ponto: "Não foi este jogo que nos rebaixou.?? Terminada a partida, os jogadores do Paulista foram rapidinho para o vestiário e os do Ipatinga permaneceram no gramado. O Santa Cruz vencia o Coritiba por 2 a 1, resultado que daria o título aos mineiros, atentos ao que ocorria do Recife. Mas os paraenses viraram, com gols aos 42 e 47 minutos da etapa final - Keirisson e Henrique Dias, respectivamente - e, mesmo com nove jogadores, festejou - ficou com 69 pontos, contra 67 do Ipatinga. Aos mineiros, restou a resignação. "Ficamos muito tristes, mas não acreditávamos mesmo??, contou o volante Augusto Recife. Em 2008, o Ipatinga vai disputar a Série A pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, no Canindé, festa total. Não só pela vitória de virada da Portuguesa sobre o Criciúma (3 a 1), mas pela volta à elite, que já havia sido garantida - com 63 pontos, a Lusa terminou em terceiro lugar. A comemoração foi grande. Os mais de 12 torcedores presentes ao Canindé não pararam de gritar o nome do técnico Benazzi, o herói do acesso. E o maestro clássico João Carlos Martins, fervoroso torcedor da Lusa, tocou nos teclados o Hino Nacional antes da partida. Joãozinho e Diogo (2) fizeram os gols da Portuguesa, que ganhou de virada. Cláudio Luiz marcara para o Criciúma. O Vitória, outro que sobe, perdeu do Gama: 1 a 0. Outros resultados: CRB 4 x 1 Barueri, Ceará 1 x 2 Santo André, Avaí 4 x 0 Ituano, Remo 0 x 1 Ponte Preta, Marília 1 x 1 Fortaleza e São Caetano 1 x 0 Brasiliense. Além do Paulista, também caíram Ituano, Santa Cruz e Remo.