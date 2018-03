Festa para Guga provoca polêmica

A festa de despedida de de Gustavo Kuerten em Roland Garros, no domingo, causa polêmica. Muitos apoiaram e elogiaram a iniciativa dos organizadores. Outros criticaram, alegando que se tratava de um jogo de Grand Slam e teria de ser levado mais a sério. De acordo com o L''Equipe, maior diário esportivo francês, ''o adeus de Guga na quadra central, no venerado estádio Philippe Chatrier, em nada acrescentou ao esporte''. A opinião é do jornalista Franck Ramella. Para ele, colocar em quadra um tenista sem condições físicas, certo de que seria derrotado e ainda premiá-lo com um troféu trata-se de algo ''fora de propósito''. O próprio L''Equipe publicou outro texto com versão bem diferente, escrito pelo ex-tenista e também tricampeão de Roland Garros Mats Wilander. ''Adorei o que vi no domingo'', escreveu o sueco, que em defesa de Guga foi até agressivo. ''Acho idiota pensarem que uma festa para Guga poderia ser contra o esporte. Guga em Roland Garros é um monumento. Ao lado de Yannick Noah (último francês a vencer o Aberto da França, em 1983) é o mais querido do torneio'', prosseguiu. ''Ao ver Guga na central, ao observar sua paralela de esquerda, tive a dimensão de como revolucionou o esporte com sua maneira de jogar no saibro.'' MAIS CHUVA O tempo voltou a prejudicar os jogos de ontem em Roland Garros. Thomaz Bellucci e Rafael Nadal empatavam por 1 game a 1 quando a chuva interrompeu a partida. A continuação está programada para hoje, por volta das 7 horas (de Brasília).