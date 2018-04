Festa para o vôlei de praia na chegada As duplas brasileiras de vôlei de praia Ricardo e Emanuel, medalha de ouro em Atenas, e Adriana Behar e Shelda, medalha de prata, desembarcaram na manhã desta sexta-feira no Rio com festa. Recebidos com faixas levadas por amigos e familiares e por cerca de 20 crianças da bateria de uma escola de samba da Zona Sul, os atletas em seguida saíram em carreata pelas principais ruas da cidade, percorrendo a orla de Copacabana e Ipanema. Emocionadas, Shelda e Adriana admitiram que não esperavam uma recepção tão bonita e lembraram que, ainda em Atenas, começaram os treinos para a próxima etapa do Mundial, no primeiro fim de semana de setembro. ?Embarcamos quarta-feira para Milão e queremos ganhar pois estamos estamos em busca do hexacampeonato mundial?, disse Shelda. Enquanto as mulheres fazem planos para a próxima competição, os homens só querem comemorar e curtir o momento. ?Conquistamos a medalha de ouro principalmente porque estamos mais maduros. A nossa união foi o diferencial. Agora, vamos festejar com a família e os amigos?, disse Emanuel.