Festa paulista nos X-Games Na etapa eliminatória latino-americana do X-Games, que terminou neste domingo no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, a festa foi paulista: o guarulhense Lincoln Ueda se tornou campeão da categoria Skate Vertical e garantiu vaga para o mundial da competição, em agosto, na Filadélfia (EUA). O segundo lugar ficou com Sandro Dias, o ?Mineirinho?, que já estava classificado para o Mundial.