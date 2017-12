FHC apóia Jogos do Pan 2007 no Rio O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu nesta segunda-feira, na sede do Palácio do Itamaraty, a Comitiva de Inspetores da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) que está no Rio de Janeiro para vistoriar a cidade e saber das condições para abrigar a competição em 2007. Fernando Henrique participa no Rio de um Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável e fez questão de dar todo o apoio às pretensões cariocas de realizar o evento. O presidente prometeu que o Estado não ?medirá esforços? para sediar a competição. A escolha da sede para os Jogos Pan-Americano de 2007 se dará no final de agosto e o Brasil tem apenas um concorrente, San Antonio, no Texas.