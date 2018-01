FHC libera verba para equipe eqüestre O presidente Fernando Henrique Cardoso determinou nesta quarta-feira a liberação de R$ 250 mil, quantia necessária para as despesas com passagem aérea dos cavalos que integram a equipe brasileira nos Jogos Eqüestres Mundiais da Espanha. Os cavaleiros estavam apreensivos com a falta de dinheiro e alguns admitiam ter de vender os animais por não ter condições de pagar os bilhetes de volta. O ministro do Esporte e Turismo, Caio Carvalho, sensibilizou-se a com a situação da equipe brasileira e prometeu semana passada empenho para obter um meio de trazer os cavalos sem ônus para cavaleiros e proprietários. Ele também recebeu um pedido do presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Camilo Ashcar Júnior. "O presidente Fernando Henrique tomou ciência do assunto e resolveu a questão, para tranqüilizar nossos atletas", disse o ministro. O Brasil disputa a competição em seis modalidades. Em quatro delas - enduro, volteio, CCE e adestramento -, os brasileiros não conseguiram medalhas. A equipe retorna ao País dia 25. A CBH contava com uma verba de R$ 420 mil, que viria da Secretaria Nacional de Desportos, para aplicar nos Jogos Eqüestres. O dinheiro, no entanto, foi utilizado nos Jogos Sul-Americanos, de 31 de julho a 11 de agosto, disputados no Brasil. Sem o conhecimento prévio da confederação.