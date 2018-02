FIA considera Renault culpada, mas não pune A conseqüência mais provável de a Renault não ter sido punida pela FIA, ontem, da acusação de espionar a McLaren, é a provável definição da sua dupla de pilotos. Fernando Alonso deve, finalmente, se acertar com os franceses e Nelsinho Piquet ser oficializado titular. O Conselho Mundial da FIA, reunido ontem em Mônaco, considerou que a Renault possuía, mesmo, propriedade intelectual da McLaren, mas não impôs nenhuma pena. A entidade prometeu explicar hoje as razões da decisão. Um dos motivos de Alonso não assinar com a Renault era sua apreensão com uma possível punição severa, ontem. Agora, portanto, as negociações poderão fluir melhor. É até provável que Alonso aceite os dois anos de contrato em vez de apenas um, como exige. O engenheiro Phil Mackareth deixou a McLaren em julho de 2006 e levou consigo para a Renault disquetes com alguns desenhos dos modelos 2006 e 2007. Não é distinto do que ocorre, em geral, quando técnicos mudam de equipe. Mas bem diferente do experimentado pela McLaren, punida com a exclusão do Mundial de Construtores e multa de US$ 100 milhões por favorecer-se da existência de um espião dentro da Ferrari por seis meses.