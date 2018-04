FIA deve confirmar hoje título de Raikkonen O maior interessado na mudança de resultado, Lewis Hamilton, já avisou: "Não quero ser campeão do mundo assim". O jovem piloto da McLaren afirmou não esperar que o Conselho Mundial da FIA, reunido ontem em Londres, mude a decisão do campeonato, conquistado por Kimi Raikkonen, da Ferrari. O julgamento do apelo da McLaren - o resultado será anunciado hoje - não deverá modificar o ocorrido nas 17 etapas da temporada que terminou dia 21, em Interlagos. Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, já comentou que se o título passar para Hamilton "será hora de pensar na aposentadoria". A McLaren apelou contra a decisão dos comissários esportivos do GP do Brasil. A gasolina no tanque da Williams de Nico Rosberg e nas BMW de Robert Kubica e Nick Heidfeld tinha temperatura entre 23 e 25 graus, enquanto a temperatura ambiente era de 37 graus. O regulamento só permite até 10 graus de diferença. Se os três fossem desclassificados, Hamilton subiria na classificação da prova e ficaria com o título.