FIA quer conhecer a nova McLaren

Max Mosley, presidente da FIA, havia anunciado no dia da exclusão da McLaren do Mundial de Construtores, 13 de setembro, em Paris: "A McLaren terá de nos entregar o projeto de seu carro de 2008 para verificarmos se não há propriedade intelectual da Ferrari". Ontem, Mosley disse que a FIA irá recorrer a engenheiros não ligados à Fórmula 1 para checar a originalidade do projeto inglês. Nas 780 páginas de computador entregues pelo ex-mecânico-chefe da Ferrari, Nigel Stepney, ao projetista-chefe da McLaren, Mike Coughlan, estavam todas as diretrizes do modelo que a Ferrari irá utilizar na próxima temporada. Que a McLaren utilizou dados do time italiano para auxiliar o desenvolvimento do seu MP4/22 já foi esclarecido. Tanto que foi punida. O que se deseja garantir, agora, é que o carro de 2008 não incorpore soluções desenvolvidas pelos italianos. "O chefe dos projetistas da McLaren recebeu os desenhos no momento em que começava a trabalhar no modelo de 2008", falou Mosley. O experiente dirigente lembrou ser difícil o estudo. "Examinaremos áreas do carro, as idéias selecionadas." Destacou que, se forem encontradas similaridades, a McLaren não será excluída da competição, "mas reprovada". McLaren e Ferrari devem apresentar seus modelos de 2008 em janeiro. A partir do dia 15, as equipes realizam em Barcelona os primeiros testes, mas com carros deste ano, adaptados às novas regras. ALONSO O futuro de Fernando Alonso continua a gerar notícia. Segundo o diário esportivo As, de Madri, o espanhol negocia transferência para a Red Bull. Quer contrato de um ano, enquanto o time deseja no mínimo dois. Ele já foi apontado como piloto da Ferrari, no lugar de Felipe Massa; da Toyota, substituindo Ralf Schumacher; da Renault, na vaga de Giancarlo Fisichella; e agora na Red Bull, para fazer dupla com Mark Webber e no lugar de David Coulthard. O certo é que seu empresário, Luis Garcia Abad, tenta livrá-lo da multa de US$ 30 milhões para deixar a McLaren.