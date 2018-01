Fidel inaugura laboratório antidoping Revoltado com os "abusos" cometidos contra atletas cubanos nos últimos anos, o presidente Fidel Castro inaugurou hoje um moderno laboratório para o controle de drogas na fase de treinamentos e competições. A decisão de construir o laboratório, com equipamentos de última geração, foi tomada depois do teste positivo para cocaína do recordista mundial de salto em altura Javier Sotomayor.