Fidel quer mais de Cuba em Pequim-08 O presidente de Cuba, Fidel Castro, recebeu na madrugada desta quinta-feira a delegação cubana que retornou ao país após participar dos Jogos Olímpicos de Atenas e ressaltou que será preciso fazer um ?exame minucioso? das modalidades esportivas para os Jogos de Pequim-2008. Depois de cumprimentar os atletas, um a um, com um aperto de mão à saída do avião, Fidel fez um breve discurso no qual pediu mais atenção ao esporte. ?O que devemos fazer é um exame minucioso de todos e cada um dos esportes, condições há?, disse. Ainda no aeroporto de Havana, vestido com sua tradicional farda verde oliva, comparou a prática esportiva e o desempenho em competições ao desenvolvimento da educação e da saúde, orgulho de seu sistema socialista. ?O esporte não pode, nem deve ficar atrasado. É preciso se aprofundar, estudar, estou seguro que nenhum país está em melhores condições que nós de fazer isso, porque o importante não é dinheiro, é o espírito da gente e esse espírito está aqui presente?, completou. O presidente cubano conversou com a campeã olímpica Osleidys Menéndez (dardo), e reclamou do atraso, dizendo que já fazia 48 horas que se esperava pela delegação cubana. Pane e Proeza - Segundo o Instituto Nacional de Esportes (Inder), a aeronave cubana que trouxe os atletas teve uma pane técnica em Barcelona, onde parou para fazer um reparo antes de seguir viagem para Havana. Embora siga como o país de melhor desempenho entre os demais da América Latina e Caribe, com 152 atletas em 16 modalidades, Cuba terminou em 11º no quadro de medalhas (9 de ouro, 7 de prata e 11 de bronze) e não repetiu a atuação dos Jogos de Sydney, quando levou maior delegação (238 atletas) e trouxe na bagagem 11 medalhas de ouro, 11 de prata e sete de bronze, terminando a Olimpíada em nono lugar. ?Esta delegação realizou uma grande proeza. Para a próxima olimpíada nosso país estará muito melhor preparado?, garantiu.