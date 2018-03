Fiel torcida tem novo ídolo argentino: Herrera Herrera conseguiu algo que parecia impossível quando chegou ao Corinthians, em janeiro: tornou-se mais um argentino ídolo da Fiel, que estava órfã de Tevez desde que ele deixou o clube, em 2006. Não há como comparar os dois tecnicamente, mas a raça do camisa 17 caiu nas graças dos torcedores. "É algo que eu realmente não imaginava", comentou o atacante. "Fico muito feliz, porque tento sempre fazer o melhor dentro e fora de campo. E a torcida corresponde com o apoio." Ontem, ele marcou seu 11.° gol pelo Corinthians, o quarto na Série B. O argentino é o goleador corintiano da temporada e da competição. Para o novo ídolo da Fiel, não há comparação com Tevez. Eles jogaram juntos na seleção argentina sub-20, em 2003. "Não gosto dessas comparações. Cada um tem o seu estilo, eu o meu, ele o dele. As carreiras acabaram se distanciando. Quero me tornar querido pelo Corinthians pelo o que eu faço dentro de campo." O técnico Mano Menezes disse que o jogo de ontem valeu pela utilização de atletas que não haviam jogado muito ou nem atuado, caso do meia Elias. "É fundamental mostrar que temos elenco. É importante colocar esses jogadores, para dar ritmo." Para Alessandro, que marcou seu primeiro gol no Corinthians, as atuações do time vão melhorar na competição. "Os jogos serão mais tranqüilos porque começamos bem."