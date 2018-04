Fiel vai ter mais espaço no estádio

Ontem, uma grande fila se formou ao redor do estádio Orlando Scarpelli para a aquisição de ingressos do lado corintiano. Com isso, a Fiel terá direito a cerca de 3,5 mil bilhetes, o que corresponde a quase 20% da capacidade do estádio. Amanhã, 2 mil ingressos, os 10% garantidos por lei, serão enviados à diretoria do Corinthians, que repassará às torcidas organizadas que partirão em caravana rumo ao Sul.

Para o diretor financeiro e administrativo do clube catarinense, Alex Tomita, a abertura se tornou necessária por questões de segurança. "Decidimos ampliar o espaço para a torcida corintiana para evitar que os torcedores fiquem misturados e haja tumulto."

Segundo o dirigente, não serão vendidos mais ingressos para os corintianos e a expectativa é que a carga já esteja esgotada no máximo até amanhã. São esperados aproximadamente 18 mil torcedores para a partida.