Field goals decidem vitória dos Patriots sobre o Chargers O quarterback Tom Brady comandou, no domingo, a vitória do New England Patriots por 24 a 21 sobre o San Diego Chargers. Porém, o destaque da partida foram os kickers de ambas equipes. Stephen Gostowski, dos Patriots, assegurou o triunfo de seu time com um field goal no último minuto. Já Nate Kaeding, do Chargers, perdeu um há três segundos do apito final. Esta foi a 12.ª vitória de Brady em 13 jogos de playoffs da NFL. No próximo domingo os Patriots encaram o Indianapolis Colts em mais um degrau rumo ao Super Bowl. Os Chargers entraram em campo com a melhor campanha da Liga Americana da NFL, com um recorde de 14 vitórias e somente duas derrotas, por isso até jogaram em casa, mas a vitória acabou nas mãos dos visitantes Patriots.