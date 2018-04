Fifa acredita que criminosos miram 50 ligas fora da Europa

Para o bem do futebol, o técnico mais cobiçado do mundo marcou data para voltar ao trabalho. Pep Guardiola entrou em acordo com o Bayern de Munique e dirigirá o time a partir de julho em lugar de Jupp Heynckes, que deixará o cargo quando terminar a temporada. O contrato, já assinado, vale por três anos.

O espanhol, que amanhã completará 42 anos, deixou falando sozinhos os ricos clubes ingleses que sonhavam em contar com seus serviços. Embora os detalhes financeiros do contrato com o Bayern não tenham sido divulgados, não há dúvida de que ele poderia ganhar muito mais se cedesse aos chamados de Chelsea e Manchester City. Mas Guardiola levou outros fatores em consideração na hora de fazer sua escolha, como explicou ontem o seu procurador, Josep Maria Orobitg. "O contrato foi fechado lá pelo dia 20 de dezembro. Outros clubes ofereciam mais dinheiro a Pep, mas ele tomou sua decisão com base na organização do Bayern e na qualidade de seus jogadores."

O clube alemão é considerado um modelo de administração na Europa. Tem as finanças em dia, patrocinadores fortes, um estádio muito rentável, não gasta mais do que pode e conta com um elenco estrelado. Neuer, Lahm, Boateng, Badstuber, Toni Kroos, Schweinsteiger, Thomas Müller e Mario Gómez são da seleção alemã. E ainda há o francês Ribéry, o holandês Robben, os brasileiros Rafinha, Dante e Luiz Gustavo, o espanhol Javi Martinez, o ucraniano Tymoschuk, o croata Mandzukic...

O Bayern já tem um estilo de jogo ofensivo, do jeito que gosta Guardiola. O time fechou o primeiro turno do campeonato (que parou no dia 16 de dezembro por causa do rigor do inverno no país e será reiniciado amanhã) com 42 pontos em 17 rodadas - nove à frente do vice-líder Bayer Leverkusen -, 44 gols marcados (média de 2,6 por jogo) e apenas sete sofridos. Com Guardiola, é possível que passe a ter a posse de bola como sua principal virtude, e não o contra-ataque como é hoje. Não custa lembrar que nos quatro anos em que dirigiu o Barcelona o time ficou mais tempo com a bola do que o adversário em todos os jogos. E conquistou 14 dos 19 títulos que disputou: três no Campeonato Espanhol, dois na Copa do Rei, dois na Copa dos Campeões, dois no Mundial de Clubes, três na Supercopa da Espanha e dois na Supercopa da Europa.

"Tenho certeza de que Guardiola dará muito brilho ao Bayern e ao futebol alemão. Estamos orgulhosos de termos vencido a concorrência de clubes famosos", disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern e atacante da seleção na década de 80. "A única coisa que posso dizer é que tiro o chapéu para essa contratação", declarou Franz Beckenbauer, ex-presidente e maior ídolo da história do clube.

Faltam apenas seis meses para o grande Guardiola voltar a espalhar sua sabedoria e sua competência pelos campos de futebol. Vale a pena começar a contagem regressiva.