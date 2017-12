Fifa assinará Código Mundial Antidoping A Fifa e a Agência Mundial Antidoping (AMA) estão muito próximos de um acordo que permitirá a adesão da federação de futebol ao Código Mundial Antidoping (CMA). A principal fonte de divergências estava na aplicação automática das sanções do Código, que não era aceita pela Fifa. No mundo do futebol, teme-se que as sanções automáticas possam ter repercussões jurídicas que, dados os elevados salários dos jogadores, poderiam gerar indenizações milionárias. Por isso, uma série de condições foi feita à AMA antes da assinatura do documento. O presidente da AMA, Dick Pound, tinha se negado a abrir exceções a qualquer federação, temeroso de que isso se tornasse um precedente para outros esportes, mas nas últimas rodadas de negociação pontos de divergência foram superados. A Fifa e a AMA negociam agora aspectos formais do documento e a assinatura deverá ocorrer na sexta-feira. Ao lado da União Ciclista Internacional (UCI), a Fifa é uma das grandes federações esportivas que ainda não assinaram o Código Mundial Antidoping, apesar de as negociações terem começado há 15 meses.