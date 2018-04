Fifa confirma sedes e datas do Mundial de futsal, no Brasil

A Fifa confirmou, nesta sexta-feira, as datas e sedes do próximo Mundial de futsal, que acontece em outubro de 2008 no Brasil. Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, o organismo anunciou que o torneio terá como sedes três cidades diferentes: além da capital carioca, Brasília e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Os locais de disputa terão ainda terão de ser aprovados pela Fifa. A comissão já visitou as instalações do Rio, na Arena Olímpica da Barra. As sedes serão confirmadas em janeiro do ano que vem. O Mundial será disputado entre 1 e 19 de outubro de 2008, e as respectivas eliminatórias com disputa no primeiro semestre do ano. Esta edição da competição, quinta organizada pela Fifa, é a primeira com 20 seleções - quatro a mais que na última, disputada em Taiwan no ano de 2004. Como anfitrião, o Brasil é o único país com classificação assegurada. As outras 19 vagas ficarão distribuídas assim: seis para seleções européias, quatro para a Ásia, duas para a África, três à América do Norte e América Central e três da América do Sul. A Espanha, atual campeã, também terá de disputar as eliminatórias para pode ter a chance de defender a conquista.