Fifa define sedes do Mundial do Brasil A Fifa confirmou as datas e as sedes do próximo Mundial de futsal. A competição, que pela primeira vez reunirá 20 seleções, será realizada de 1º a 19 de outubro de 2008 em três cidades brasileiras: Rio, Brasília e Jaraguá do Sul (SC). O Brasil é o único país garantido na competição. A campeã Espanha disputará as Eliminatórias, que terão início em janeiro.