Fifa define uniforme do Brasil para jogos da primeira fase da Copa do Mundo

SÃO PAULO - A CBF anunciou nesta quinta-feira as combinações de uniforme, determinadas pela Fifa, que serão utilizadas pela seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Nas três partidas iniciais do torneio, o Brasil atuará com sua primeira camisa, mas apenas em uma delas poderá jogar com o primeiro uniforme completo.

Somente no segundo jogo, diante do México, no dia 17 de junho, em Fortaleza, o time brasileiro atuará com a camisa amarela, shorts azul e meiões brancos. Nas outras duas partidas, contra Croácia, dia 12, em São Paulo, e Camarões, dia 23, em Belo Horizonte, a seleção terá que utilizar calções brancos - a camisa amarela e os meiões brancos serão mantidos.

No que depender de retrospecto, a combinação que será usada contra Croácia e Camarões promete dar sorte ao Brasil. Foi assim, com camisa amarela, shorts e meiões brancos, que a seleção de Luiz Felipe Scolari conquistou seu último título. Com essa combinação, o time brasileiro enfrentou a Espanha no Maracanã, na decisão da Copa das Confederações, em junho do ano passado, partida que venceria por 3 a 0.