Fifa distribui ingressos aos sul-africanos A Fifa decidiu, pela primeira vez na história das Copas do Mundo, distribuir parte dos ingressos gratuitamente à população do país-sede. A entidade dará 120 mil ingressos aos sul-africanos. O anúncio foi feito ontem para marcar a contagem regressiva de 300 dias para o Mundial. A medida já havia sido adotada durante a Copa das Confederações para evitar fiasco de público. A doação, porém, representa parcela pequena dos ingressos. No total, a Fifa venderá 3,2 milhões de bilhetes. Dados divulgados pelos organizadores apontam que 800 mil ingressos já foram vendidos para o evento na primeira rodada de distribuição das entradas. Desses, 30% ficaram na África do Sul. Mas o restante foi quase todo vendido na Europa e nas Américas.