Fifa diz que não admite mais atrasos

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, avisou ontem que não admitirá mais atrasos e lamentou que os estádios escolhidos para a Copa das Confederações tenham registrado problemas nas obras. "Agora estamos trabalhando com o prazo de meados de abril e este é o limite, não há mais possibilidade de novo atraso", avisou o dirigente. Ele deu a declaração após participar de visita de inspeção ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha - um dos atrasados, que receberá a abertura da competição, em 15 de junho.

Valcke ponderou, todavia, que haverá tempo até a nova data, "fixada de comum acordo (com a Fifa) em meados de abril" para a competição se realizar com êxito. "Eu preferia que os prazos fossem cumpridos e (os estádios) entregues em dezembro de 2012, como previsto, mas enfim as cidades precisaram desse tempo adicional. O que não é possível é atrasar mais", reforçou. A pouco mais de quatro meses da Copa das Confederações, apenas dois dos seis estádios estão prontos (Fortaleza e Belo Horizonte). Além do Mané Garrincha, estão atrasadas as obras em Salvador, no Recife e no Rio.

Após a inauguração das arenas, segundo Valcke, ainda é preciso um cuidadoso trabalho de testes dos itens relacionados a segurança e funcionamento dos equipamentos e serviços. "O jogo-teste que realizamos ontem (no Castelão, em Fortaleza) mostrou pequenos problemas que precisam ser corrigidos", observou. Ele fez a inspeção junto com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do governador do DF, Agnelo Queiroz, e do presidente do Comitê Organizador Local (COL), José Maria Marin.

A programação incluía uma parte festiva pelo início da contagem regressiva dos 500 dias para a Copa do Mundo de 2014, mas as atividades foram canceladas por causa da tragédia que resultou na morte de 231 pessoas, na madrugada de domingo, numa boate em Santa Maria (RS). Os jogadores Ronaldo Fenômeno e Bebeto estiveram presentes. Valcke disse que enviou mensagem à presidente Dilma Rousseff em nome da Fifa solidarizando-se com o povo brasileiro.

A visita, explicou Rebelo, permitiu tirar dúvidas de caráter técnico e acelerar medidas para o funcionamento do sistema de telecomunicações. "Saímos com a convicção de que o calendário de entrega do estádio será cumprido em 21 de abril." Após a inauguração, o estádio passará por jogos-testes para que todos os equipamentos, serviços e infraestrutura funcionem a contento no dia do jogo.

Valcke firmou um memorando de entendimento com o Ministério das Comunicações para acelerar as medidas voltadas para a operação dos sistemas de telefonia, internet, sinais de rádio e tevê e todas as mídias necessárias ao êxito da competição (veja à página E2). Ele elogiou a equipe encarregada das obras do Mané Garrincha, comandada pela engenheira Maruska Lima e definiu o estádio como "espetacular" e "um dos mais bonitos" que já viu no mundo.

'Uma das mais baratas'. O governador Agnelo Queiroz negou que tenha havido superfaturamento ou irregularidades na construção do estádio, o mais caro entre os 12 da Copa, no valor de R$ 1,2 bilhão, segundo levantamento do Tribunal de Contas do DF, publicado pelo Estado na edição de domingo. O estádio, segundo o governador, é a primeira "ecoarena" sustentável do mundo e tem características diferenciadas das demais. "Não dá para comparar alhos com bugalhos. Uma coisa é reforma e outra é construção. Uma comparação justa que leve em conta as características da nossa arena mostrará que ela é uma das mais baratas do País", disse.

O acompanhamento das obras nas seis cidades-sede, apesar dos atrasos, segundo Valcke, "vem sendo muito bem encaminhado". Valcke visita hoje a Arena Fonte Nova, em Salvador.