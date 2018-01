Fifa e COI decidem manter sistema A Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI) concordaram em manter o sistema de classificação para o torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Dirigentes das duas entidades se reuniram durante esta semana no Museu Olímpico de Lausanne e rejeitaram as diversas propostas para mudar o sistema de classificação. Segundo o regulamento dos torneios olímpicos de futebol, elaborado há um ano, a América do Sul tem direito a duas vagas, assim como a Concacaf. A África tem quatro vagas; a Uefa e a Ásia têm três cada; e a Oceania, uma. As entidades discutiram também outros assuntos, como a luta contra o doping e a morte súbita de jogadores. "É animador constatar a colaboração que existe na área médica entre o COI e a Fifa e ver como isso beneficia todos os atletas", declarou o presidente do COI, Jacques Rogge.