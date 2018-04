Fifa quer Copa das Confederações definida até junho

A Fifa espera do Brasil até junho do ano que vem a definição das cidades que vão sediar a Copa das Confederações, em 2013.

Belo Horizonte, Rio, Fortaleza e Brasília estão garantidas, mas Salvador e Recife ainda não. Também em junho será feito o anúncio oficial das sedes e, em novembro, ocorrerá o sorteio de grupos da competição, que reunirá oito seleções e antecede a Copa do Mundo, em 2014. Data exata e local do sorteio das partidas serão definidos em março do ano que vem.

O cronograma de definições quanto à Copa das Confederações foi detalhado ontem pelo diretor executivo de Operações e Competições do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Trade, durante a Soccerex, feira de negócios de futebol que termina hoje, no Rio.

"A Copa das Confederações não será somente um evento-teste, é o evento", disse Trade. O lançamento do slogan da competição será em março.

O diretor acompanhou na semana passada visita de comitiva de técnicos da Fifa a estádios do nordeste e, no último sábado, à arena do Corinthians.

No quarto trimestre de 2012 começará a venda de ingressos para a competição, que já tem garantidas seleções como Brasil, como país-sede, Espanha (campeã do Mundo), Uruguai (campeão da Copa América) e Japão (campeão da Copa da Ásia).

O diretor do Comitê Organizador Local fez um balanço do andamento das obras no Brasil envolvendo a Copa do Mundo de 2014, mas evitou falar com a imprensa ao fim do evento. "Vamos entregar tudo a tempo. Nós, brasileiros, somos bons na entrega de eventos, é uma de nossas qualidades", disse Trade.