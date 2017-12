FIG oficializa movimento "Dos Santos" A brasileira Daiane dos Santos já faz parte da história da ginástica artística. A Federação Internacional de Ginástica (FIG) finalmente oficializou a inclusão do elemento ?Dos Santos? (duplo twist carpado), criado e apresentado por Daiane no Mundial disputado nos Estados Unidos, em agosto, quando ela levou a inédita medalha de ouro no solo. Criado pelo técnico ucraniano Oleg Ostapenko, que treina a equipe brasileira de ginástica, o duplo twist carpado realizado por Daiane recebeu a nota Super E (grau máximo de dificuldade) no código de pontuação da modalidade. "Meu sonho se tornou realidade. Agora faço parte do livro da Federação Internacional de Ginástica e serei conhecida mundialmente. É uma grande vitória. Foram dois anos de muito esforço e superação", afirmou Daiane, ao ver a confirmação de que dará seu nome a um movimento do esporte. A próxima competição de Daiane acontecerá entre 28 e 30 de novembro, durante a etapa de Stuttgart, na Alemanha, da Copa do Mundo de Ginástica.