Figueirense confirma retorno do técnico Vinícius Eutrópio Após rebaixar Hudson Coutinho para a função de auxiliar técnico, a diretoria do Figueirense confirmou o retorno de Vinícius Eutrópio para comandar a equipe no Campeonato Catarinense e na Copa Sul-Minas-Rio. Ele será apresentado oficialmente na tarde deste sábado.