Figueirense vira o jogo e assume o quarto lugar

O time de Jorginho alcançou o Fluminense na tabela, com 56 pontos. A equipe carioca tem vantagem no número de vitórias,18 a 15.

A bola rondou a área do Atlético-MG desde os primeiros minutos da partida. Mas, apesar da blitz catarinense, apoiada pela entusiasmada torcida, que ainda não viu seu time disputar uma Taça Libertadores, o Figueirense não conseguiu superar a retranca mineira. E aos poucos o time da casa foi dando moral para o visitante. Aos 38 minutos, em um escanteio batido por Daniel Carvalho, o zagueiro Werley subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou no canto direito, abrindo o marcador. O Figueirense teve uma grande chance no final do primeiro tempo com Wellington Nem, mas o chute saiu para fora.

O bombardeio continuou na segunda etapa e Wellington Nem empatou aos 7. Depois de várias chances perdidas, Júlio César fez o gol da vitória, aos 42.