Filé evita prever uma data para a volta de Guga Depois da primeira semana de testes e avaliações, o fisioterapeuta Nilton Petrone, conhecido como Filé, ainda acha muito cedo para garantir que Gustavo Kuerten poderá voltar ao circuito profissional já no mês de julho, como gostaria o próprio tenista. A expectativa de Guga é poder disputar o Torneio de Stuttgart, na Alemanha, a partir do dia 17 de julho. Famoso por ter feito o tratamento do atacante Ronaldo, da seleção brasileira e do Real Madrid, Filé foi contratado por Guga para ajudá-lo na volta ao tênis. Afinal, ele ainda sente problemas físicos por causa das duas cirurgias no quadril. Depois da primeira semana de exames e avaliações, Filé deve começar o trabalho de fisioterapia, que será feito em três cidades diferentes: Rio, Florianópolis e Buenos Aires. Filé já contou que vai dar ênfase no trabalho para corrigir as compensações que Guga habituou-se a fazer para poder jogar e treinar com as dores que sentia. Essas espécies de vícios adquiridos pelo tenista podem exigir mais tempo para deixá-lo em condições de competir em alto nível. Mas o fisioterapeuta mantém a certeza de que pode recuperar o tricampeão de Roland Garros e ex-númer 1 do mundo.