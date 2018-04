Filho de Zidane é uma das novidades em treino do Real para Supercopa da Espanha

O Real Madrid iniciou nesta quinta-feira a preparação para a decisão da Supercopa da Espanha, diante do Barcelona, no domingo, às 17 horas (horário de Brasília), no Camp Nou, com as presenças de Luca Zidane, de 19 anos, filho do técnico Zinedine Zidane - que atua como goleiro -, e de Achraf Hakimi, de 18 anos, ambos jogadores do Real Madrid Castilla (a equipe B do clube merengue).

O treinador comandou uma sessão de treinos com a participação do atacante Cristiano Ronaldo, que se juntou ao grupo apenas no final da semana passada após jogar a Copa das Confederações, na Rússia, pela seleção portuguesa e entrar no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United, na decisão da Supercopa da Europa, na última terça-feira, na Macedônia. Sem condições físicas ideais, pois estava voltando de férias, ele atuou durante poucos minutos no segundo tempo.

Para a partida de ida entre os rivais na final da competição espanhola, Zidane não poderá contar com o croata Luka Modric, que deverá cumprir suspensão automática de um jogo pela expulsão contra o Atlético de Madrid, em sua última participação na Supercopa da Espanha. As principais opções para a vaga aberta na equipe são Mateo Kovavic e Dani Ceballos.

Zidane terá ainda mais dois treinos com o grupo antes de definir as possíveis mudanças na equipe que enfrentará o time catalão. A entrada de Nacho Fernández na defesa e o retorno de Cristiano Ronaldo são alterações dadas como certas pelo técnico do Real Madrid, que após a partida de ida tentará garantir o título da Supercopa da Espanha na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, no confronto de volta da final.