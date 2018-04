Filipe Toledo dá show na final e derrota australiano no Rio

É possível dizer que Filipe Toledo é surfista de água e de ar e que, com essa habilidade de trabalhar com os dois elementos, conquistou o título da etapa do Rio da Liga Mundial de Surfe. Filipinho, como é conhecido, não tomou conhecimento do rival, o experiente australiano e venceu Bede Durbidge por 19,87 a 14,70, na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste. A conquista lhe rendeu o segundo lugar no ranking mundial, atrás somente do também brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho.

Filipinho começou a bateria com tudo e, como era de se esperar, realizou vários aéreos. Em um deles obteve rotação inteira no ar e boa aterrissagem. A manobra lhe rendeu uma nota 10 por decisão unânime dos juízes. Ele seguiu fazendo aéreos, dando boas rasgadas e, ao encerrar, vibrava na água.

Em certo momento, quando completou uma das séries quase na areia, algumas crianças entraram no mar para tentar chegar perto do ídolo, mas foram contidas pelos seguranças. "Preciso agradecer primeiro a Deus, porque foi uma semana muito abençoada. Sempre foi um sonho ganhar essa etapa no Rio, vencer para essa plateia", comemorou Filipinho. "Vai ser um ano maravilhoso para nós, para mim, para o Mineirinho, e vamos lutar pelo título."

No Barra da Tijuca, Filipinho encontrou condições propícias para mostrar seu melhor surfe. As ondas pequenas e rápidas favoreceram os seus aéreos e o colocaram sempre um passo à frente de seus rivais. Na quarta fase, ele já havia recebido nota 10 por uma série de manobras ousadas. O menino de Ubatuba, no litoral de São Paulo, teve bem em quem se espelhar. Ele é filho de de Ricardo Toledo, um dos primeiras referências do surfe brasileiro, e bicampeão nacional (1991 e 1995). Hoje, o pai acompanha Filipinho em todas as viagens e atua como técnico gestor de sua carreira.

Mais cedo, a americana Cortney Conlogue venceu Bianca Buitendag por 14,50 a 11,10. Cortney carregou uma bandeira brasileira no mar e, assim como Filipe, também foi ovacionada pelo público. Com o resultado, ela segue firma na segunda posição do ranking. A próxima etapa das categorias feminina e masculina serão realizadas em Fiji.