Filipe Toledo e Gabriel Medina voltam a competir na Austrália

Sete brasileiros estarão na disputa do título da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, que tem previsão de início nesta terça-feira com chamada a partir das 17h (de Brasília), em Bells Beach, no sul da Austrália. Entre os surfistas estão Gabriel Medina, atual campeão mundial, e Filipe Toledo, líder do ranking mundial por ter vencido a etapa de abertura da temporada. O atleta de Maresias, caçula do grupo verde-amarelo, sonha alto e quer repetir a façanha de Gold Coast.

"Acho que os brasileiros estão cada dia mais confiantes e espero vencer outras etapas durante o ano, para tentar buscar meu tão sonhado título mundial", afirma o garoto, que desde o final da última temporada, reforçou os treinamentos e vem colhendo os frutos de tanto trabalho. "Assim que acabou o Pipe Masters, voltei logo do Havaí para fazer meus trabalhos físicos. Foram dois meses intensos treinando todos os dias", explicou o rapaz, que vestirá pela primeira vez a camisa amarela, que pertence ao líder da competição.

Muito talentoso, Filipinho foi apontado pelo próprio Medina no início do ano como um dos candidatos ao título, mas ele sempre coloca os pés no chão e lembra que ainda tem muito a aprender. "Acredito que tudo tem seu tempo", argumenta o surfista, que está na 11.ª bateria e vai encarar Owen Wright e seu compatriota Jadson André. Se as condições do mar estiverem boas, Gabriel Medina entrará na sexta bateria do dia, contra Matt Banting e Joe Van Dijk.

Os outros brasileiros na disputa são Miguel Pupo, Italo Ferreira, Wiggolly Dantas e Adriano de Souza, que venceu a etapa em 2013 e quer repetir a dose. “Um dos momentos mais especiais de minha carreira foi quando toquei o sino no alto do pódio e espero igualar este resultado novamente”, disse, sobre a tradicional competição que é uma das etapas mais antigas do Circuito Mundial.