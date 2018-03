Filipinho cai nas quartas e Tomas Hermes perde na semifinal em Gold Coast

O Brasil não terá representante na final da primeira etapa da temporada no Circuito Mundial de Surfe. Na noite desta quarta-feira (manhã de quinta na Austrália), Filipe Toledo e Tomas Hermes foram eliminados nas quartas de final e na semifinal, respectivamente, em Gold Coast.

Hermes, por sinal, foi o próprio algoz do compatriota, nas quartas. O surfista catarinense, de 31 anos, surpreendeu nesta primeira etapa da temporada 2018 logo em sua estreia na primeira divisão do circuito. Pelo caminho até a semifinal, ele deixou para trás o australiano Mick Fanning, dono de três títulos do Circuito Mundial.

Hermes superou Filipinho nas quartas por 8.73 a 7.33. Na sequência, o brasileiro Michael Rodrigues foi eliminado pelo australiano Julian Wilson por 14.44 a 10.00. O resultado deixou apenas um brasileiro vivo na disputa, nesta quarta. Mas, em seguida, o próprio Hermes foi derrotado pelo australiano Adrian Buchan por pouco: 10.00 a 9.17.

Na outra semifinal, Wilson superou o norte-americano Griffin Colapinto por 13.77 a 11.66. Apesar da eliminação na semi, Colapinto vinha embalado pela primeira nota dez da temporada, na disputa anterior, contra taitiano Michel Bourez - ele brilhou num tubo de direita.

A grande final da primeira etapa da temporada, entre Buchan e Wilson, será disputada ainda na madrugada desta quinta-feira (pelo horário de Brasília).

Depois, os surfistas voltarão a cair na água no dia 28 de março para a segunda etapa da temporada, em Bells Beach, novamente na Austrália. Esta janela será finalizada até o dia 8 de abril.