Fim de linha

O poder seduz, rejuvenesce, dizem até que tem propriedades afrodisíacas. Vicia. Quem sobe não quer descer, e faz de tudo para saltar obstáculos. Tem horas que não dá mais pé, a situação fica tão feia e escangalhada que a melhor estratégia é sair - de fininho ou com pompa e circunstância. Tanto faz, porém que se escafeda.

Eis o quadro que se consolidou e pairou como bloco de rocha prestes a desabar sobre a cabeça de Marco Polo Del Nero. O presidente da CBF desde ontem está abertamente na lista do FBI como integrante do grupo de acusados de atitudes ilícitas no futebol. O dirigente teve o nome citado em documentos e em entrevistas oficiais da polícia americana. Não há mais a referência genérica anterior, aquela do Coconspirador 12, 13, ou seja lá qual número. Agora é jogo aberto.

Surgiu também o nome de Ricardo Teixeira, ao lado de figuras carimbadas e rodadas das Américas Central e do Sul nas quais os gringos têm vontade de pôr as mãos. Teixeira faz tempo percebeu o cerco fechar-se em torno dele e abandonou diversos barcos - primeiro o da Fifa, depois o da CBF. Voou para exílio em Miami, de onde prudentemente zarpou ao notar que a maré deixara de lhe ser favorável. Vaga por aí o ex-todo-poderoso da CBF.

Teixeira montou estratégia de proteção em 2012 e, para colocá-la em prática, contou com a lealdade de escudeiros como José Maria Marin, a quem outorgou o trono da CBF, e Del Nero, ungido como o sucessor do sucessor, para assumir tão logo passasse a Copa. Como de fato ocorreu. Parecia presentão. Marin hoje está em péssimos lençóis nos EUA, após meses de prisão na Suíça, e Del Nero é a bola da vez.

Em menos de quatro anos, a CBF acumulou três comandos consecutivos desmoralizados e que, por tabela, minam a credibilidade do futebol nacional. Como avalizar propostas que venham de uma entidade cujo executivo principal virou alvo de investigações? Como supor que a direção do momento tocará projetos de desenvolvimento e transparência? Como se sentem os parceiros comerciais ao verem as respectivas marcas atreladas a uma instituição que teve, na história recentíssima, um presidente que saiu do País às carreiras, outro que foi preso e um terceiro que se vê acuado?

Del Nero não teve refresco e jogou a toalha, com argumento de que terá tempo para preparar a defesa. Direito que tem, como qualquer cidadão, e use a desculpe que lhe aprouver. Por enquanto, a saída de cena se dá sob a aparência de licença, manobra estatutária que encontrou para não ceder imediatamente a cadeira para opositores e também para não passar para a opinião pública a ideia de queda definitiva.

Na prática, significa fim de linha, estrela que se apaga. Se não era de admirável grandeza, agora fica na penumbra. Hora de limpar gavetas e, junto com as recordações do poder, levar a leve impressão de que não deixa saudades.

Emoção. O verde deu o tom para São Paulo na quinta-feira. Muitos vestiram a camisa do Palmeiras para exibir urbi et orbi (no popular, "para Deus e o mundo") o orgulho pela conquista da Copa do Brasil pela terceira vez - no sufoco, na raça, no último pênalti, cobrado por Prass. Legítima e prosaica a manifestação, que não lhes altera a vida, mas a torna colorida. Nem que só por um dia.

Taí um dos prazeres do futebol - estimula, empurra pra cima a autoestima, faz com que as pessoas se sintam importantes, quando o clube ganha troféu. Sem a cegueira do fanatismo, não faz mal a ninguém.

Num momento especial como este dos palestrinos, é atitude nobre reconhecer-lhes a alegria. Não cabem atos de esnobismo ou azedume. Não é de bom tom sequer apontar as falhas do time. Isso fica para outra hora. (Serão abordadas aqui.)

Deixe que os ganhadores extravasem, batam no peito e se sintam os maiorais. Taça Mundial, Estadual, Continental, Nacional, do Bairro? Mero detalhe diante de alegria única.

Depois, a rotina retoma o leme e trata de nos domar. Como sempre.