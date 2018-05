Fim de semana tem clássicos no Brasil e Europa, decisão no vôlei e no UFC

SÃO PAULO - O final de semana será de muito esporte em todo o mundo. Enquanto no Brasil a rodada terá confrontos entre algumas equipes consideradas favoritas ao título do Brasileirão, no futebol europeu tem gente contando as horas para fazer a festa. Há clássicos que mais parecem finais de campeonato. Sábado e domingo terão ainda jogos importantes da NBA, as fases decisivas do ATP de Barcelona e do WTA de Stuttgart, a etapa da Stock Car em Brasília, além do UFC 172, com o duelo entre Jon Jones e o brasileiro Glover Teixeira.

BRASILEIRÃO

Apesar de ser apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, alguns jogos já são considerados fundamentais para que o torcedor saiba o que esperar de certos times no torneio. No sábado, o Palmeiras, que em sua volta à Série A bateu o Criciúma de virada, enfrenta o Fluminense, que também venceu na primeira rodada e é o líder do Brasileirão pelo saldo de gols ao lado do São Paulo. O Tricolor, aliás, após a ótima atuação na vitória sobre o Botafogo, mas derrota para o CRB na Copa do Brasil, vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, campeão em 2013 e que venceu na estreia o Bahia mesmo jogando com os reservas. É pedreira.

Outro jogo que chama atenção é o que reúne as duas maiores torcidas do Brasil. No Pacaembu, em São Paulo, Corinthians e Flamengo se enfrentam e tentam apagar as más impressões deixadas na primeira rodada, quando os dois empataram por 0 a 0 com Atlético-MG e Goiás, respectivamente. Em tese, essa pode ser a última partida do clube paulista no Paulo Machado de Carvalho. Em Porto Alegre, mais focados na Libertadores, Grêmio e Atlético-MG medem forças. O time de Minas estreia novo técnico: Levir Culpi.

FUTEBOL EUROPEU

O destaque no futebol do velho continente é o jogo entre Liverpool e Chelsea, líder e vice-lider, que pode praticamente decidir o Campeonato Inglês em caso de vitória da equipe da terra dos Beatles. O Manchester City, que também luta pelo título, pega o Crystal Palace. Na Espanha, o líder Atlético de Madrid tem um difícil desafio contra o Valencia fora de casa. Segundo colocado, o Barcelona, sem Neymar, machucado, tem pela frente o Villarreal. Uma posição atrás, mas com um jogo a menos, o Real Madrid enfrenta o frágil Osasuna.

VÔLEI

O domingo será de decisão na Superliga feminina de Vôlei. A final, que pela primeira vez em dez anos não será disputada entre Unilever e Osasco, terá o Sesi no lugar da equipe da Grande São Paulo. A expectativa é de que o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que estará lotado, receba um jogo eletrizante do começo ao fim. Na temporada, as equipes já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.

NATAÇÃO

O Troféu Maria Lenk chega em sua reta final e conhece os seus últimos medalhistas, além do clube que será consagrado como o grande campeão. A competição, considerada a maior da natação brasileira, conta com nomes consagrados como César Cielo, Thiago Pereira, Bruno Fratos, Felipe França, entre outros. Acaba neste sábado.

STOCK CAR

No mundo dos motores, já que não tem Fórmula 1 nesse fim de semana, as emoções ficam com a terceira etapa da temporada da Stock Car. A principal categoria do automobilismo brasileiro terá sua prova em Brasília e, assim como na disputa em Santa Cruz do Sul, será dividida em duas etapas. A previsão do tempo indica bastante variação durante a corrida.

UFC 172

A cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, será palco de uma das lutas mais esperadas dos últimos anos no UFC. O campeão e detentor do cinturão entre os meio-pesados Jon Jones será desafiado pelo brasileiro Glover Teixeira, que tem 20 vitórias consecutivas no maior evento de MMA do planeta. O embate entre Phil Davis e Anthony Johnson, pela mesma categoria, também chama bastante atenção.

NBA E NHL

Ainda nos Estados Unidos, o clima é de bastante euforia com a chegada dos playoffs da NBA e também da NHL, liga de hóquei. Durante o fim de semana, os primeiros classificados para as fases seguintes serão conhecidos. Os brasileiros Nenê, do Washington Wizards, e Tiago Splitter, do San Antonio Spurs, estarão em quadra.

TÊNIS

A temporada do tênis está pegando fogo e, enquanto o charmoso torneio de Roland Garros não chega, os atletas vão jogando em competições menores para manter o ritmo. É o caso do ATP 500 de Barcelona, em que o espanhol Rafael Nadal é tricampeão e já conquistou oito canecos, tendo a chance de aumentar ainda mais sua hegemonia. Entre as mulheres, a bola da vez é o WTA de Stuttgart, que também chega às suas fases decisivas.