Fim do Brasileirão e natação são destaques do fim de semana

Chegou a hora. O Campeonato Brasileiro finalmente chega ao fim e muita emoção está reservada para a rodada final. Apesar de o campeão já ser conhecido há algum tempo, outras coisas importantes ainda estão em jogo no torneio. Na parte de cima da tabela, Internacional Corinthians , já garantidos na Libertadores do ano que vem, ainda disputam quem termina o campeonato na terceira colocação, garantindo a passagem direta para a fase de grupos da competição continental. Neste fim de semana, as equipes enfrentam, respectivamente, Figueirense Criciúma . Se os dois tiverem resultados iguais, o time gaúcho fica à frente.

No outro extremo da classificação, a disputa é ainda mais intensa e chega a ser desesperadora, com três times lutando por apenas uma vaga na Série A em 2015. O Palmeiras , atual 16º colocado, com 39 pontos, precisa "apenas" vencer o Atlético-PR para escapar de mais um rebaixamento. O Vitória , um ponto atrás, precisa de um tropeço do alviverde e dos três pontos contra o Santos . Já o Bahia é quem vive situação mais complicada e, além de necessitar da vitória contra o Coritiba , ainda torce para tropeços dos dois rivais.

Outro jogo de destaque da 38ª rodada será entre Cruzeiro Fluminense . Campeão com duas rodadas de antecipação, o time mineiro finalmente erguerá a taça do bicampeonato brasileiro e fará a festa com a sua torcida.

38ª RODADA

SÁBADO

Corinthians x Criciúma - 16h30

Figueirense x Inter - 16h30

DOMINGO

Botafogo - Atlético-MG - 17h

Sport x São Paulo - 17h

Palmeiras x Atlético-PR - 17h

Coritiba x Bahia - 17h

Cruzeiro x Fluminense - 17h

Vitória x Santos - 17h

Grêmio x Flamengo - 17h

Goiás x Chapecoense - 17h

FUTEBOL INTERNACIONAL

INGLATERRA

O Chelsea continua com boa vantagem no Campeonato Inglês e, para manter a soberania na ponta da tabela, neste sábado enfrenta o Newcastle fora de casa. No mesmo dia, o vice-líder Manchester City tem um difícil teste contra o Everton. Arsenal e Liverpool, que ainda tentam se encontrar na temporada, enfrentam Stoke e Sunderland, respectivamente. Já na segunda-feira, o grande jogo da rodada, entre Southampton e Manchester United, atuais terceiro e quarto colocados e separados por apenas um ponto.

ESPANHA

Os três grandes times espanhóis já começam a abrir vantagem na ponta do campeonato . E para se manterem na briga, as equipes têm mais uma rodada com importantes testes. Líder, com 33 pontos e 17 vitórias consecutivas na temporada, o Real Madrid encara o Celta. Dois pontos atrás, o Barcelona conta com um tropeço dos merengues e a vitória contra o rival Espanyol para assumir a ponta da tabela. Já o Atlético de Madrid encara o Elche. Quarto colocado, o Sevilla joga contra o Rayo Vallecano.

ITÁLIA

Já sabendo do resultado da líder Juventus, a Roma tenta se aproximar da liderança do Campeonato Italiano . A equipe da capital encara o Sassuolo neste sábado e espera terminar a rodada com 34 pontos. No domingo, outros jogos que chama atenção são entre Napoli e Empoli, Genoa e Milan, além do confronto entre Inter e Udinese, separados por apenas um ponto na tabela.

OUTROS CAMPEONATOS

A rodada é de clássico no Campeonato Alemão . Líder disparado e ainda invicto na temporada, o Bayern de Munique joga dentro de casa contra o Bayer Leverkusen, atual terceiro colocado. Vice-líder, o Wolfsburg enfrenta o Hannover. Em recuperação, o Stuttgart desafia o Schalke 04.

Na França, o Paris Saint-Germain tem mais uma chance de assumir a liderança no duelo com o Nantes. Já o Olympique de Marselha, um ponto à frente dos parisienses, joga dentro de casa contra o Metz.

JOGOS DA TV

SÁBADO

Newcastle x Chelsea - 10h45 - ESPN Brasil

Liverpool x Sunderland - 13h - ESPN

Stoke x Arsenal - 13h - ESPN Brasil

QPR x Burnley - 13h - FOX Sports

Elche x Atlético de Madrid - 13h - ESPN+

Roma x Sassuolo - 15h - FOX Sports 2

Manchester City x Everton - 15h30 - ESPN Brasil e FOX Sports

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - 15h30 - ESPN

Torino x Palermo - 17h45 - FOX Sports 2

Ajax x Willen II - 17h45 - ESPN+

DOMINGO

Napoli x Empoli - 9h25 - FOX Sports

Evian x Lyon - 11h - ESPN Brasil

West Ham x Swansea - 11h30 - FOX Sports

Genoa x Milan - 12h - FOX Sports 2

Hamburgo x Mainz 05 - 12h30 - ESPN

Inter x Udinese - 17h45 - FOX Sports 2

LUTAS

O fim de semana é de decisões no UFC , com direito a duas disputas por cinturão. Anthony Pettis, atual campeão entre os leves, será desafiado por Gilbert Melandez, enquanto Johny Hendricks, detentor do cinturão entre os meio-médios, luta contra Robbie Lawler. O evento será realizado na noite de sábado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

NATAÇÃO

O Mundial de natação não poderia ter começado melhor para o Brasil , com inúmeras medalhas, recordes e muita festa. E durante o fim de semana, as grandes estrelas brasileiras, como Cesar Cielo, Felipe França e Etiene Medeiros, entre outros, voltam a entrar na piscina para defender as cores do Brasil em Doha. A competição está sendo transmitida pelo SporTV 2.

JUDÔ

Outra competição importante para o esporte brasileiro é o Grand Slam de Judô , que está sendo sediado em Tóquio. Os melhores judocas do país, como Sarah Menezes, Felipe Kitadai e Sarah Menezes, participam da competição. A última, inclusive, já conquistou uma medalha para o Brasil na sexta-feira.

BASQUETE

A temporada da NBA começa a esquentar e os favoritos já começam a se sobressair. No sábado, o jogo de maior destaque é entre o Chicago Bulls, um dos melhores times do Leste, contra o Golden State Warriors, que soma 11 vitórias seguidas e possui a melhor campanha da liga até o momento. No domingo, o destaque é o confronto entre os rivais Boston Celtics e Washington Wizards, que marcará mais um reencontro de Paul Pierce com sua antiga torcida. Já o instável Los Angeles Lakers aposta mais uma vez em Kobe Bryant para superar o New Orleans Pelicans, de Anthony Davis.

FUTEBOL AMERICANO