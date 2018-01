Fina define amanhã sede do Mundial A Federação Internacional de Natação (Fina) definirá, em Fukuoka, Japão, a cidade que será a sede do Mundial de 2005. O Rio - com um projeto de montar um centro aquático na Praia de Copacabana - é candidato, juntamente com Long Beach (EUA), Melbourne (AUS) e Montreal (CAN). O encontro da Fina está marcado para amanhã, às 21 horas, mas o resultado da votação será divulgado às 4 horas da madrugada de sábado (horário de Brasília). A candidatura do Rio será defendida por um grupo chefiado pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, e da Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes.