Fina escolhe Xangai para ser a sede do Mundial de 2011 A Federação Internacional de Natação (Fina) decidiu neste sábado que o 14.º Mundial de Esportes Aquáticos, em 2011, será disputado na cidade chinesa de Xangai. O Mundial deste ano está sendo realizado em Melbourne, na Austrália. O próximo, em 2009, será em Roma. O anunciou foi feito pelo próprio presidente da entidade, Mustafá Larfaoui. "Foi uma escolha muito boa. Tenho certeza de que os chineses [que disputavam a escolha com Doha, no Catar] farão um bom Mundial, pois têm estrutura para isso." Nas edições anteriores, a competição foi disputada em Belgrado (1973), Cali (1975), Berlim (1978), Guyaquil (1982), Madri (1986), Perth (1991), Roma (1994), Perth (1998), Fukuoka (2001), Barcelona (2003) e Montreal (2005).