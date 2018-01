Finais de evento-teste do remo no Rio são adiantadas para sábado

A Federação Internacional de Remo (FISA, na sigla em inglês) decidiu antecipar a decisão do Mundial Júnior da modalidade, que está sendo realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, como evento-teste para a Olimpíada. Em razão do mau tempo previsto para domingo, data marcada inicialmente para a final, as provas vão ocorrer no sábado, a partir de 9 horas.

Como o evento-teste está sendo realizado em um período de clima semelhante ao que deve vigorar na Olimpíada de 2016, o Comitê Organizador Rio-2016 admite que mudanças do tipo também podem ocorrer durante os Jogos, o que demandaria mudanças na preparação dos atletas e na organização dos torcedores, que compraram as entradas antecipadamente.

A entidade, porém, não vê problemas neste tipo de alteração, uma vez que competições realizadas ao ar livre dependem de boas condições climáticas para que o desempenho dos atletas não seja prejudicado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comitê informou também que as pessoas que adquiriram ingressos para a disputa deste domingo serão ressarcidas integralmente, com a reembolso nas bilheterias de quem comprou no local e devolução automática no cartão de crédito no caso de quem fez a aquisição pela internet.