Finais do Maria Lenk terminam sem índices para Mundial

Nos 200m livre, a vitória foi de Fernando Santos, do Corinthians, com 1min49s23, seguido de Vinicius Waked (Fluminense). Nicolas, que nada pelo Minas, foi apenas o terceiro colocado, com 1min50s01.

Como só um nadador conseguiu índice para nadar os 200m livre em Barcelona e o Brasil pode levar até dois representantes por prova, outra chance será dada no Campeonato Brasileiro Sênior, daqui a duas semanas, em Curitiba. Oportunidade principalmente para João de Lucca, campeão universitário norte-americano, que teve problemas na sua inscrição e só pôde nadar as eliminatórias do Maria Lenk - só quem tem clube pode nadar finais.

Nos 100m costas feminino, Etiene Medeiros, do Sesi, confirmou o favoritismo e venceu com folga: 1min02s19. Ela está classificada para o seu terceiro Campeonato Mundial. Em segundo ficou a garota corintiana Natália de Luccas (16 anos), seguida da sua companheira de clube Isabela Silva.

A grande frustração da noite foi nos 100m costas. Três atletas tinham totais condições de fazer o índice, mas nenhum conseguiu. Vitória de Guilherme Guido, do Pinheiros, com 54s80. Leonardo de Deus ficou em segundo, com 54s98. Daniel Orzechowski ficou fora do pódio.

Nos 1.500 livre, vitória da agora atleta do Minas Poliana Okimoto, com 16min32s85. No segundo lugar, Bianca Avella, do Corinthians, com 16min53s22 e índice para o Mundial Júnior de Dubai.