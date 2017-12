Finais do Salto agitam a Hípica O Clube Hípico de Santo Amaro organiza neste domingo, a partir das 9 horas, as provas finais do Torneio de Verão de Salto. O Grande Prêmio, disputado com obstáculos de 1,40 metro e desempate com 1,50 m, está programado para às 15 horas. O evento, que marca a abertura oficial da temporada nacional e estadual, tem entrada franca.